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مصادر إعلامية: سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وتوقف حركة الطيران في مطارها

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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