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قناة المسيرة اليمنية: بيان للقوات المسلحة عن عملية إستهداف العمقين السعودي والإماراتي عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

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