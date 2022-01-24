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غريب آبادي: اميركا ترتكب المجازر بحق الشعوب بذريعة مكافحة الارهاب

غريب آبادي: اميركا ترتكب المجازر بحق الشعوب بذريعة مكافحة الارهاب
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية امين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي بان اميركا ترتكب المجازر بحق الشعوب بذريعة مكافحة الارهاب.

العالم - ايران

يتبع ..

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غريب آبادي: اميركا ترتكب المجازر بحق الشعوب بذريعة مكافحة الارهاب

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