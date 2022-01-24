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واشنطن تشترط إطلاق سراح سجناء أميركيين مقابل التوصل لاتفاق مع إيران

واشنطن تشترط إطلاق سراح سجناء أميركيين مقابل التوصل لاتفاق مع إيران
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

قال كبير المفاوضين النوويين الأميركيين روبرت مالي، يوم الأحد، إنه من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أميركيين تزعم واشنطن إن إيران تحتجزهم "رهائن".

العالم - ايران

وكرر مالي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الموقف بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية، لكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.

وقال: "إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلتاهما، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء" حسب ادعائه.

وأضاف في فيينا، حيث تجري مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا" وفقا لتعبيره.

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