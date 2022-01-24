واشنطن تشترط إطلاق سراح سجناء أميركيين مقابل التوصل لاتفاق مع إيران

العالم - ايران

وكرر مالي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الموقف بأن قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية، لكنه اقترب خطوة من القول إن إطلاق سراحهم شرط مسبق للتوصل لاتفاق نووي.

وقال: "إنهما (قضيتان) منفصلتان ونحن نتابع كلتاهما، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين أبرياء" حسب ادعائه.

وأضاف في فيينا، حيث تجري مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران: "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد، بشكل غير مباشر، محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا" وفقا لتعبيره.