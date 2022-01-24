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شاهد.. الكيان الاسرائيلي والقلق الوجودي.. الجزء الأول

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

جئنا وسرقنا بلدهم.. فلماذا عليهم ان يقبلوا ذلك؟ قالها ديفيد بن غورينون احد آباء الكيان وأول رئيس وزراء له.

العالم - نوافذ

بن غورينون يعترف باغتصاب ارض هي حق لشعب من النهر الى البحر، ولأول مرة منذ تأسيسه انتقل الكيان من سياسة الهجوم والتوسع الى عقلية الدفاع بعد ان كان يعيش وهم ان جيشه لا يقهر.

كيان أمسى اليوم يعيش قلقا وجوديا لان هناك من يملك القوة والقدرة على تهديد وجوده.. هو يدرك قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها ويعيش هاجس الخوف من تنامي قدراتها ومراكمتها لسلاح نوعي، فلسان حال قادته ان المنطقة تتغير ويتوجسون خيفة من ان لا يكون للكيان مئوية يحتفل بها. لذا هم يوغلون في الدم والدمار ويستعيدون ارهابا وتخويفا في ظل محدودية تأثيرهم الحالي. لكن رد المقاومة نوعا وكما وتكتيكا الزمته دخول قوقعة حدودية تحكمها الجدران العازلة والاسلاك الشائكة.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى القلق الوجودي في الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادمون معا

د. مصطفى البرغوثي – الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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