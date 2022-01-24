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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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القوات المسلحة اليمنية: دك عدد من القواعد العسكرية بالعمق السعودي بمنطقة شرورة ومناطق أخرى بعدد كبير من طائرات صماد 1 وقاصف 2k المسيرة
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد3
استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهدافا حساسة أخرى في العاصمة الاماراتية أبوظبي بعدد كبير من صواريخ ذوالفقار الباليستية
القوات المسلحة اليمنية: عملية "إعصار اليمن الثانية" استهدفت العمقين السعودي والإماراتي
القوات المسلحة اليمنية: الإمارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني
القوات المسلحة اليمنية تجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة
القوات المسلحة اليمنية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبير من الصواريخ الباليستية وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية
القوات المسلحة اليمنية: دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بطائرات مسيرة نوع صماد 1 وقاصف 2k
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد3
القوات المسلحة اليمنية: دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بطائرات مسيرة نوع صماد 1 وقاصف 2k
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش
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