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القوات المسلحة اليمنية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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