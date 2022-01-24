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بدء جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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