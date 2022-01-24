شاهد.. البرغوثي: القضية الفلسطينية عادت الى جذورها

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان الشعور بالذنب التاريخي، ليس لأنهم اخلاقيين وهم ليس كذلك ولكن لانهم يعرفوا بانهم ارتكبوا جريمة كبرى ولم يستطيعوا محو آثار هذه الجريمة. واردف ان "اسرائيل" نشأت كجسم في قلب العالم العربي، متحالف مع الاستعمار الخارجي.

البرغوثي اكد ان الصمود الفلسطيني وثباته أمام جرائم الاحتلال الصهيوني زرع الخوف لدى هذا الكيان، مشيرا الى ان الصمود البطولي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل الفلسطيني كان عنصرا هاما في القلق الاسرائيلي. ممضيفا انه في الوقت ذاته هناك متطرفين صهاينة يرفضون الحل الاساسي والتفاوض مع الفلسطينيين بشأن تشكيل دولة مما جعل الفلسطينيون يشعرون بثقة بان قضيتهم عادت الى جذورهم الى ما قبل اتفاق أوسلو.

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