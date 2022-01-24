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أوليانوف: تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية انتهاك للقوانين

أوليانوف: تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية انتهاك للقوانين
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

عدّ المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية عمل غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي.

العالم - ايران

ورداً على الأخبار بهذا الشأن، صرح ميخائيل أوليانوف ، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، أن تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وكتب ، ردا على بعض التقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية مدرجان في قائمة الحظر الأميركي: "هذه الإجراءات اتخذت بشكل غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي. وتم تجميد أصول إيران نتيجة التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على كوريا الجنوبية إنها قسوة وفي الواقع ، إنها قرصنة".

وكان وزير المالية الكوري الجنوبي أعلن أمس (الأحد) عن دفع 18 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة للأمم المتحدة باعتبارها ديون مستحقة لطهران حتى تتمكن إيران من استعادة حقها في التصويت بالأمم المتحدة.

كما أكد مجيد تخت روانجي ، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ، دفع رسوم عضوية إيران اليوم (الإثنين) ، وأعلن أن طهران استعادت حقها في التصويت في المنظمة الدولية.

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