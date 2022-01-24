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صنعاء تجدد نصيحتها للشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات

صنعاء تجدد نصيحتها للشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

جددت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، نصيحتها للشركات الأجنبية العاملة في الإمارات بمغادرتها، كونها اصبحت غير آمنة.

العالم - اليمن

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" خلال إعلانه تفاصيل عملية ” إعصار اليمن2″ ” إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد.”

وأضاف العميد سريع: “تجدد القوات المسلحة نصحها للشركات الاجنبية والمستثمرين في دويلة الامارات بمغادرتها كونها اصبحت دولة غير آمنة وانها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني”.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت تنفيذ عملية ” إعصار اليمن الثانية″ في العمق الإماراتي والعمق السعودي حيث استهدفت قاعدة الظفرة الجوية واهدافا حساسة اخرى في عاصمة العدو الاماراتي (ابوظبي) بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع "ذو الفقار".

كما استهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة "نوع صماد 3".

بالإضافة إلى دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية اخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 1 وقاصف 2 كي " واستهداف مواقع حيوية أخرى.

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