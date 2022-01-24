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في أكبر طلعة جوية..الصين ترسل 39 طائرة حربية باتجاه تايوان

في أكبر طلعة جوية..الصين ترسل 39 طائرة حربية باتجاه تايوان
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت الصين 39 طائرة حربية باتجاه تايوان، في أكبر طلعة جوية من نوعها في العام الجديد، وردت تايوان بإطلاق طائراتها الخاصة لمواجهة الطلعة الصينية.

العالم-اسيا والباسفيك

وتضمن السرب الصيني، الذي انطلق مساء الأحد، 24 طائرة مقاتلة من طراز "جيه-16"، و10 طائرات "جيه-10"، بالإضافة لطائرات دعم وطائرات حرب إلكترونية، بحسب وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت الوزارة إن القوات الجوية التايوانية أطلقت طائراتها الخاصة، وتعقبت طائرات الجيش الصيني على أنظمة رادار دفاعاتها الجوية.

وتضمن أكبر سرب حربي جوي صيني باتجاه تايوان في يوم واحد 56 طائرة، وكان ذلك في أكتوبر من العام الماضي، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكثفت خلال العامين الماضيين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة.

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