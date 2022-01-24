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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عراقية: استشهاد 4 على الاقل من منتسبي الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلة في وادي الشاي بمحافظة كركوك شمالي العراق
دول الناتو تقرر إرسال طائرات وسفن لتعزيز القدرة الدفاعية في شرق أوروبا
جنود متمرّدون في بوركينا فاسو يوقفون الرئيس روش مارك كريستيان كابوري ويعتقلونه في ثكنة للجيش بعد يوم من بدء التمرّد
سعيد خطيب زاده: موقف ايران بشأن مفاوضات فيينا واضح وشفاف واستمرارها في المفاوضات يهدف الى التوصل الى اتفاق مستدام
سعيد خطيب زاده: ايران اوصلت مواقفها الى الاطراف الاخرى عبر الوسطاء
سعيد خطيب زاده: نرفض سياسيات الذين يرون مصالحهم في بيع السلاح لتحالف العدوان على اليمن
سعيد خطيب زاده: نؤكد على التوصل لحلول سياسية للازمة اليمنية
سعيد خطيب زاده: رسالة المناورات البحرية المشتركة الاخيرة التي جرت شمال المحيط الهندي هي رسالة سلام وامن
سعيد خطيب زاده: نشاهد ماساة انسانية كبيرة في المنطقة بسبب العدوان السعودي على اليمن وان ايقاف الحرب هو مسؤولية من يمول العدوان
سعيد خطيب زاده: ايران اوصلت مواقفها الى الاطراف الاخرى عبر الوسطاء
مصادر عراقية: استشهاد 4 على الاقل من منتسبي الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلة في وادي الشاي بمحافظة كركوك شمالي العراق
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش
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