طائرات أميركية تلقي منشورات على أهالي الحسكة.. ماذا فيها؟

العالم - سوريا

وجاء في المنشورات أرقام هواتف ووعود بمكافأة مالية لمن يبلغ عن أي “نشاط إرهابي” بالحسكة.

وكانت جماعة “داعش” الوهابية قد اقتحمت بسيارات مفخخة يقودها انتحاريان سجن الصناعة في حي غويران، فيما سيطر مئات السجناء التابعين لهذه الجماعة على السجن.

وأعقب الهجوم خروج عشرات السجناء من مهاجعهم، حيث سيطروا بالكامل على السجن من الداخل، كما انتشرو ا في عدة أحياء مع مجموعة من عناصر التنظيم كانت تنتظرهم في الخارج.

وإثر ذلك، أدخلت القوات الأمريكية يوم السبت، عربات عسكرية من نوع “برادلي” إلى ساحة الاشتباكات في محيط سجن الصناعة بعد أن اقتصرت مشاركتها خلال اليومين الماضيين على الضربات الجوية.

وكانت “داعش” أعلنت في تسجيلات مصورة وجودها وبكثرة في أطراف حي غويران وفي سجن الصناعة، وبثت عبر ما تسمى بـ"وكالة أعماق" المقربة منها تسجيلات مصورة تظهر العملية التي شنتها على السجن.

وكان من ضمن التسجيلات بيان لأحد عناصرها يروي تفاصيل الهجوم وخلفه نحو 20 عنصرا من “قسد” وقعوا بالأسر على يد عناصر جماعة "داعش".

وحتى الساعة، تؤكد الأخبار والصور التي تبثها وسائل إعلام “قسد” أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في حي غويران ومحيط سجن الصناعة بين خلايا جماعتي “داعش” و”قسد”، على الرغم من تأكيد الأخيرة سيطرتها على الوضع.