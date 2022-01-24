الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات أميركية تلقي منشورات على أهالي الحسكة.. ماذا فيها؟

طائرات أميركية تلقي منشورات على أهالي الحسكة.. ماذا فيها؟
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

ألقت الطائرات الأميركية منشورات على اهالي مدينة الحسكة في سوريا حثت من خلالها على التعاون معها على خلفية الأحداث التي تشهدها محافظة الحسكة إثر اقتحام “داعش” لسجن الصناعة، وفرار العشرات من أسرى هذه الجماعة الارهابية.

العالم - سوريا

وجاء في المنشورات أرقام هواتف ووعود بمكافأة مالية لمن يبلغ عن أي “نشاط إرهابي” بالحسكة.

وكانت جماعة “داعش” الوهابية قد اقتحمت بسيارات مفخخة يقودها انتحاريان سجن الصناعة في حي غويران، فيما سيطر مئات السجناء التابعين لهذه الجماعة على السجن.

وأعقب الهجوم خروج عشرات السجناء من مهاجعهم، حيث سيطروا بالكامل على السجن من الداخل، كما انتشرو ا في عدة أحياء مع مجموعة من عناصر التنظيم كانت تنتظرهم في الخارج.

وإثر ذلك، أدخلت القوات الأمريكية يوم السبت، عربات عسكرية من نوع “برادلي” إلى ساحة الاشتباكات في محيط سجن الصناعة بعد أن اقتصرت مشاركتها خلال اليومين الماضيين على الضربات الجوية.

وكانت “داعش” أعلنت في تسجيلات مصورة وجودها وبكثرة في أطراف حي غويران وفي سجن الصناعة، وبثت عبر ما تسمى بـ"وكالة أعماق" المقربة منها تسجيلات مصورة تظهر العملية التي شنتها على السجن.

وكان من ضمن التسجيلات بيان لأحد عناصرها يروي تفاصيل الهجوم وخلفه نحو 20 عنصرا من “قسد” وقعوا بالأسر على يد عناصر جماعة "داعش".

وحتى الساعة، تؤكد الأخبار والصور التي تبثها وسائل إعلام “قسد” أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في حي غويران ومحيط سجن الصناعة بين خلايا جماعتي “داعش” و”قسد”، على الرغم من تأكيد الأخيرة سيطرتها على الوضع.

روابط ذات صلة

شاهد.. كواليس المسرحية الاميركية في الحسكة السورية

العراق: قواتنا تسيطر على الشريط الحدودي مع سوريا

الاحتلال الأمريكي يدخل دبابات ومعدات لوجستية الى ريف الحسكة

نائب سوري يكشف دورا مشبوها لواشنطن بهجوم سجن الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إثر عملية "إعصار اليمن الثانية": هبوط الأسهم الخليجية ومؤشر دبي يسجل خسائر كبيرة

الناتو يرسل سفنا ومقاتلات إلى شرق أوروبا

ردًا على سؤال مراسل قناة العالم: خطيب زادة يكشف كواليس الإضراب عن الطعام في فيينا

ليبيا..لجنة برلمانية تقترح تصويتا في البرلمان

الخرطوم..مظاهرات قرب القصر الرئاسي ودعوات لتنحي البرهان

استشهاد عامل يمني وفقدان آخر في غارة على شركة للطرق في الجوف