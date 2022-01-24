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لجنة برلمانية ليبية تقترح تصويتا في البرلمان غدا الثلاثاء لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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