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فيديوغرافيك.. " إعصار اليمن الثانية ".. الرد على مجازر تحالف العدوان في اليمن

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد العميد يحيى سريع نجاح عملية إعصار اليمن الثانية، وجدد دعوة الشركات الأجنبية الى مغادرة الإمارات كونها دولة غير آمنة، وشدد على جهوزية القوات اليمنية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

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