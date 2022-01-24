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بالفيديو.. كاميرات في مشرحة مدينة تفير الروسية تصوّر بعث "زومبي"

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

صوّرت كاميرات الفيديو في مشرحة مدينة تفير الروسية عودة جثة إلى الحياة.

العالم منوعات

وبحسب موقع وكالة" نوفوستي"، فقد قال أصحاب الفيديو الذي نشر على شبكة الإنترنت إن الفيديو حقيقي وليس خبرا مزيفا.

وأظهر الفيديو طاولتين تسجى عليهما جثتان تغطي كلا منهما قطعة من القماش، وفي لحظة ما رفع أحد الموتى يده من تحت الملاءة. وقام رجل يصعب عليه التحكم في حركاته ويبدو أن الذراعين أوالساقين لا تطيعانه.

بينما لم تؤكد إدارة مشارح تفير لوكالة " نوفوستي" المعلومات حول "الجثة المنبعثة" وافترضت أن كل ذلك مجرد مسرحية.

وقال ناطق باسم الإدارة إنه "بشكل عام، الموتى لا يسجون على الطاولات المغطاة بملاءات. ويتم وضعهم عليها قبل التشريح مباشرة، لذلك نعتقد أن هذا كله خبر مزيّف على الأرجح."

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