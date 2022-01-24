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احتلال مبطن..

ألف اسرائيلي انتقلوا للعيش في دبي خلال عام 2021

ألف اسرائيلي انتقلوا للعيش في دبي خلال عام 2021
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

إنتقل نحو ألف إسرائيلي للعيش والاستقرار في دبي خلال العام الماضي 2021. 

العالم - الإحتلال

وبحسب ما نقل المركز الفلسطيني للاعلام ، فأنه "منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، فقد وقع الإسرائيليون في حب الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي".

وتابع المركز بأن العام 2021 شهد استقرار نحو ألف إسرائيلي في الإمارات استقرارًا دائمًا.

وذكر أن الإغلاقات التي فرضتها حكومة الاحتلال بسبب جائحة كورونا ساهمت في دفع بعض الإسرائيليين للذهاب إلى الإمارات.

ولفت إلى أن الإسرائييين يعملون في المطاعم طهاةً أو مدراء لها، كما أنهم يعملون في مجالات التجارة والعقارات، ولهم محال تجارية متخصصة في بيع المجوهرات.

ومنذ توقيع الإمارات اتفافية التطبيع المخزئة مع الاحتلال في أيلول/ سبتمبر 2020، فقد وقع الطرفان اتفاقيات في جميع المجالات لتعزيز العلاقات بينهما.

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احتلال مبطن.. ألف اسرائيلي انتقلوا للعيش في دبي خلال عام 2021