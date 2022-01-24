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تايوان تستنفر عسكريا وتنشر دفاعاتها بعد اقتحام مفاجئ من الطائرات الصينية

تايوان تستنفر عسكريا وتنشر دفاعاتها بعد اقتحام مفاجئ من الطائرات الصينية
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

نفذت مقاتلات صينية 39 توغلا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، في ثاني أكبر عملية توغل يومي تسجّل حتى اللحظة.

العالم-اسيا والباسفيك

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان في وقت متأخر الأحد، إن 39 طائرة صينية دخلت منطقة تمييز الهوية لتايوان، في ثاني أكبر عدد من التوغلات على الإطلاق، وهو رقم يتساوى مع ذاك المسجّل في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأكدت أنها نشرت طائراتها لبث التحذيرات الأحد واستخدمت أنظمة الدفاع الصاروخي لتعقّب الطائرات التي دخلت منطقتها.

وازدادت عمليات التوغل الصينية بشكل كبير في الربع الأخير من العام 2021 في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية (أديز)"، إذ تمّت أكبر عملية توغل يومية في الرابع من أكتوبر، عندما دخلت 56 مقاتلة صينية المنطقة.

وشهد أكتوبر الماضي أكبر عدد من التوغلات بالمطلق إذ سُجّلت 196 عملية، جاءت 149 منها خلال أربعة أيام فقط تزامنت مع احتفال بكين بعيدها الوطني.

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