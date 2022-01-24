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البرلمان الاردني يبحث قضية تهجير أهالي حي الشيح جراح

البرلمان الاردني يبحث قضية تهجير أهالي حي الشيح جراح
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

حثت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مع مُمثلين عن أهالي عين كارم، المُقيمين في الأردن، قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من منازلهم.

العالم - الأردن

وأكد مقرر اللجنة، النائب محمد الخلايلة، "استنكار وتنديد اللجنة للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، المُتمثلة في تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم".

ودعا المُجتمع الدولي، إلى "مُحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإنشاء دولته المُستقلة على ترابه الوطني".

بدوره، قال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، إن "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم في هدم منازل أهالي الشيخ جراح، لن ينال من صمود أهله، في سعيهم لإثبات حقهم في أراضيهم ومنازلهم واسترداد حقوقهم كافة".

من جانبهم، أكد ممثلو أهالي عين كارم "اقتناعهم ويقينهم بأن القدس، تقع على رأس أولويات واهتمامات الملك عبدالله الثاني، فهي حاضرة في كل لقاءات جلالته التي يعقدها مع المسؤولين الدوليين".

وقالوا إن "استمرار "إسرائيل" في انتهاكاتها، وصمت المُجتمع الدولي إزاء ذلك، يُعد بيئة خصبة للإرهاب والتطرف، وتحد لمعاهدات السلام المُبرمة".

ويواجه سكان 28 منزلاً في حي الشيخ جراح، قرارات بإخلاء منازلهم في عدة قضايا رفعها مستوطنون ضد المقدسين القاطنين في الحي.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.

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