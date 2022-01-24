إصدار الترخيص لحضور الجمهور في المباراة بين ايران والعراق

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وقال وحيدي في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الوطني "ايران ودول الجوار" وفي الرد على سؤال حول حضور الجمهور في المباراة بين ايران والعراق: ان الترخيص بحضور الجمهور قد صدر من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

واضاف: ان المتوقع حضور الجمهور مع التزام التوصيات الصحية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وتتصدر ايران المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 برصيد 16 نقطة تليها كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 14 نقطة ثم الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ولبنان في المركز الرابع برصيد 5 نقاط ثم العراق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط وأخيرا سوريا في المركز السادس والأخير برصيد نقطتين.

وكانت ايران قد فازت في مشوارها على العراق 3-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 وسوريا 1-0 و 3-0 وتعادلت مع كوريا الجنوبية 1-1 .

والمباريات المتبقية لإيران هي مع العراق والإمارات بطهران ثم مع كوريا الجنوبية في سيئول وأخيرا مع لبنان في طهران.

يذكر أن صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويتأهل الفائز منهما لمباراة فاصلة في الملحق العالمي للتصفيات.