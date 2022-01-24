وزير الخارجية السوري يتطلع الى رفع الحظر الظالم عن ايران

العالم - ايران

جاء ذلك في لقاء السفير الايراني لدى سوريا "مهدي سبحاني" اليوم الاثنين مع المقداد؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واثنى وزير الخارجية السوري على دور ايران الداعم لسوريا حكومة وشعبا في حربها ضد الارهابيين وحماتهم الدوليين؛ وفقا لما اورده الموقع الاعلامي الرسمي للسفارة الايرانية في دمشق.

واعتبر المقداد، "الارادة السياسية" السائدة على العلاقات بين دمشق وطهران، ارضية مناسبة لتوسيع الاواصر ولاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، اكد "السفير سبحاني" على استعداد ايران لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع سوريا؛ متطلعا الى رقي العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى بين البلدين.