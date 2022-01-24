الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اللقاء مع السفير الايراني في دمشق؛

وزير الخارجية السوري يتطلع الى رفع الحظر الظالم عن ايران

وزير الخارجية السوري يتطلع الى رفع الحظر الظالم عن ايران
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اشاد وزير الخارجية السوري "فيضل المقداد" بالدبلوماسية الفاعلة للجمهورية الاسلامية الايرانية، متطلعا الى نجاح المفاوضات الجارية بفيينا بين ايران ومجموعة 4+1، في رفع الحظر الامريكي الظالم عن الحكومة والشعب الايرانيين.

العالم - ايران

جاء ذلك في لقاء السفير الايراني لدى سوريا "مهدي سبحاني" اليوم الاثنين مع المقداد؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واثنى وزير الخارجية السوري على دور ايران الداعم لسوريا حكومة وشعبا في حربها ضد الارهابيين وحماتهم الدوليين؛ وفقا لما اورده الموقع الاعلامي الرسمي للسفارة الايرانية في دمشق.

واعتبر المقداد، "الارادة السياسية" السائدة على العلاقات بين دمشق وطهران، ارضية مناسبة لتوسيع الاواصر ولاسيما في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

الى ذلك، اكد "السفير سبحاني" على استعداد ايران لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع سوريا؛ متطلعا الى رقي العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى بين البلدين.

روابط ذات صلة

السفير الإيراني في دمشق: نرفض وجود الاحتلال والإرهاب في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها من مطار إسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية

البرغوثي يوضح خطورة لقاء لابيد وحسن الشيخ

بالفيديو.. استهداف قاعدة الظفرة الجوية التي تضم قوات أميركية

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

قريبا على قناة "العالم".. سيد المقاومة يستعرض مختلف القضايا الراهنة

اتفاقيات اقتصادية بين سوريا وايران خطوة على طريق التكامل