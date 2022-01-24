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قريبا على قناة "العالم".. سيد المقاومة يستعرض مختلف القضايا الراهنة

قريبا على قناة
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

ترقبوا قريبا اللقاء المطول لقناة العالم مع سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله والذي يتحدث فيه عن مختلف القضايا الراهنة.

العالم - لبنان

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