 الخطوط الجوية التركية تعلق رحلاتها من مطار إسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية

العالم-ترکیا

وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أوستون، عبر تويتر، أنهم ينتظرون بقاء تأثير الأحوال الجوية السلبية لفترة أخرى في إسطنبول.

وقال: "قررنا إيقاف رحلاتنا الجوية من مطار إسطنبول حتى الساعة 4 يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري (الواحدة تغ) من أجل ضمان سلامة السفر ومنع تضرر مسافرينا".

وتشهد إسطنبول هطولًا كثيفًا للثلوج أدى إلى تأثر الحياة بشكل سلبي.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.