استهداف قاعدة الظفرة الجوية التي تضم قوات أميركية

العالم - خاص بالعالم

ومن بين المواقع التي تم استهدافها قاعدة الظفرة الجوية وأهدافًا حساسةً أخرى في العاصمة الاماراتية أبو ظبي بعددٍ كبيرٍ من صواريخ ذو الفقار الباليستية، وعددًا من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق حيوية وحساسة اخرى في جيزان وعسير.

وفي التفاصيل، هددت القوات اليمنية ونفذت تهدديدها ،عبر عملية إعصار اليمن الثانية حيث انهمرت الصواريخ والمسيرات اليمنية داخل العمقين الاماراتي والسعودي ..

القوات اليمنية وفي تلك العملية اعلنت استهداف قاعدة الظفرة الجوية وهي المقر الرئيسي للقوات الأميركية في المنطقة، التي تعتبر واحدة من أكثر قواعد طائرات التجسس الأميركية نشاطا حول العالم .

وتحتضن القاعدة الفرقة الجوية الأميركية ثلاثمئة وثمانين، وسرب الاستطلاع تسعة وتسعين المسؤول عن توفير المعلومات الاستخبارية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأميركية، وما يقدر بثلاثة الاف وخمسمئة جندي أميركي.

كما تضم القاعدة أكثر من ستين طائرة،من بينها طائرات اواكس ،ومقاتلات من نوع إف خمسة عشر ، وإف اثنان وعشرون ، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة خارج الحدود الاميركية التي تضم هذا النوع المتطور من الطائرات الحربية.

كما استهدفت القوات اليمنية أهدافا حساسة أخرى في العاصمة الاماراتية أبو ظبي بعدد كبير من صواريخ ذو الفقار الباليستية، واستهدفت مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع 'صماد ثلاثة.

وفي العمق السعودي دكت القوات اليمنية عددا من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة ..وشرورة هي إحدى محافظات نجران جنوب المملكة ، ولها أهمية عسكرية بالنسبة لقوات العدوان ، فبين منطقة شرورة وخراخير توجد قاعدة عسكرية أمريكية للطائرات من دون طيار، ومركز دعم وإسناد وخدمات لوجستية لقوى العدوان.

وتتركز في شرورة الصحراوية كذلك مجموعة من الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية .

وكانت القوات اليمنية استهدفت في عملية اعصار اليمن واحد مطاري دبي وأبو ظبي واكدت ان الإمارات غير آمنة داعية الشركات الاجنبية الى مغادرة هذا البلد..الاستهداف الاول طال ايضا مصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.