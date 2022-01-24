عبد اللهيان: الأميركيون طلبوا مرارا إجراء مفاوضات مباشرة معنا

العالم - ایران

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أمير عبد اللهيان ، للصحفيين إنه سيزور الهند وسريلانكا الأسبوع المقبل لمتابعة عدة أهداف. أولاً ، ان نظيري زار ايران مرتين في الأشهر الأربعة الماضية ، ولدينا علاقات سياسية واقتصادية مع الهند ، وهناك العديد من قضايا التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي الجارية بين البلدين.

وأضاف: "في سريلانكا ، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتنفيذ المشاريع مثل بناء السدود ومحطات الطاقة ، تم اتخاذ إجراءات مهمة وسنزور هذا البلد لمتابعة ذلك. "

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي: "في الاجتماع الأخير بين السيد رئيسي وأردوغان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق أباد ، اتفق الرئيسان على عقد اجتماع اللجنة العليا للتعاون الإيراني التركي في طهران ونأمل أن نتمكن من عقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب ، وفي نفس الوقت قد نعقد قمة ثلاثية لقادة أستانة ، لكن كل شيء يتوقف على حالة جائحة كورونا.

وحول امكانية عقد اجتماع لوزراء الخارجية بين ايران ومجموعة 4 + 1 قال: "حاليا قمنا بترتيب المحادثات على مستوى كبار الخبراء والمديرين السياسيين ومساعدي الوزراء ونأمل الدخول في عملية التنفيذ على هذا المستوى وليس هناك حاجة لعقد اجتماعات على مستوى أعلى. "ومع ذلك ، في ضوء تقدم المفاوضات ، سيتم اتخاذ قرار بشأن أي إجراء آخر.

وقال " ان الشيء المهم بالنسبة لنا ، وإذا كنتم قد دققتم فاننا نحاول ألا نضع محادثات فيينا في مقدمة الأخبار ، واننا لا نضع المواطنين الاعزاء في سير تفاصيل المحادثات الا عندما يحدث شيء جيد على طاولة المفاوضات ونامل أن نقترب من تلك النقطة."

وقال أمير عبد اللهيان: "الأميركيون طلبوا مرارًا إجراء مفاوضات ، لكننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة في استنتاجاتنا".