شاهد.. إفتتاح مستشفى في العراق بمساعدة الهلال الأحمر الإيراني

العالم – خاص بالعالم

خطوة جديدة في مجال التعاون الثنائي المشترك بين البلدين افتتحت جمعية الهلال الاحمر الايراني وبالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة المرحلة الاولى من مستشفى الامام علي (ع) في محافظة النجف الأشرف في العراق بسعة 220 سريراً حيث يقدم المستشفى كافة الخدمات بشكل مجاني للمراجعين والمرضى من مختلف المحافظات العراقية

المستشفى صمم وفق المواصفات العالمية ويتكون من سبعة طوابق ويضم احدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والحديثة حيث اشاد اهالي النجف الاشرف بهذه المبادرة الاخوية من الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال دعم القطاع الصحي في المحافظة لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا .

وشهد حفل افتتاح المرحلة الاولى من المستشفى حضور شخصيات حكومية و عشائرية و ممثلي المرجعيات الدينية و من المؤمل ان تدخل المستشفى بكامل طاقتها الاستيعابية في عيد الغدير الاغر بعد اقل من ستة اشهر حيث سيتم اجراء العلميات الجراحية الكبرى بشكل مجاني من قبل ملاكات صحية ايرانية و عراقية مشتركة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..