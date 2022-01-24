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الدفاع الأمريكية تعلن رفع مستوى تأهب بسبب أزمة اوكرانيا

الدفاع الأمريكية تعلن رفع مستوى تأهب بسبب أزمة اوكرانيا
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، رفع مستوى تأهب بعض قواتها داخل الولايات المتحدة وخارجها واحتمال نقل 8.5 ألف عسكري أمريكي إلى أوروبا في ظل التوتر حول أوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وذكر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "وضع عددا من المجموعات العسكرية داخل الولايات المتحدة في حالة التأهب" استعدادا لنقلهم المحتمل إلى أوروبا في حال تطلبت الضرورة ذلك، مبينا أن "عدد تلك القوات يبلغ 8500 عسكري".

وأشار كيربي مع ذلك إلى أنه "لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار حول نشرهم" في القارة الأوروبية، مبينا أن رفع مستوى التأهب يأتي ليتمكنوا من التوجه سريعا إلى أوروبا حال تلقي طلب مناسب من قبل الناتو "أو في حالات أخرى"، معتبرا أنه "من الواضح جدا أنه ليست لدى الروس حاليا نية لخفض حدة التوتر".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون "الولايات المتحدة تتخذ خطوات لرفع مستوى تأهب قواتها في الداخل والخارج" بسبب الأوضاع حول أوكرانيا.

وتدعي السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

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الدفاع الأمريكية تعلن رفع مستوى تأهب بسبب أزمة اوكرانيا

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