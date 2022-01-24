الاتحاد الأوروبي: سنواصل الجهود الدبلوماسية في الحوار مع روسيا

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وقال بوريل في أعقاب اجتماع لوزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن "جهودنا الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى إقناع روسيا بالوقوف إلى جانب الحوار ستستمر، على الرغم من أن التصريحات الروسية لا تبدو جديرة بالثقة".

وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على عدم وجود ضرورة لاتخاذ أي إجراءات لإجلاء الموظفين الأوروبيين من أوكرانيا.

وأضاف بوريل أنه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغا وزراء الخارجية الأوروبيين بأن الحديث لا يدور عن عمليات إجلاء من أوكرانيا، بل عن إمكانية مغادرة الكوادر غير الأساسية إن رغبوا بذلك.