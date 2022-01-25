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بعد مقتل 6 منهم في ضربة جوية ناجحة..

الحشد الشعبي يشتبك مع ارهابيي "داعش" في الطارمية + صورة

الحشد الشعبي يشتبك مع ارهابيي
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

اشتبكت قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي، الاثنين، مع عناصر من فلول “داعش” الارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

العالم-العراق

جاء ذلك بعد توجيه طيران القوة الجوية العراقية ضربات جوية في بستان العكيلي بمنطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية اسفرت عن قتل 6 ارهابيين، قبل ان تبدأ قوة من الفوج عملية بحث وتفتيش عن بقايا “داعش” الارهابي اثر الضربة الجوية.

وقد تمكن عناصر الفوج من الوصول الى جثث قتلى الدواعش والاشتباك مع من تبقى من عناصر فلول “داعش” الارهابي في المنطقة المستهدفة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين اعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، مقتل ستة عناصر من "داعش" شمالي بغداد.

وقال الشمري إن "قتلهم تم بضربة من القوة الجوية ومشاة الفرقة السادسة"، مشيراً الى ان "الطارمية آمنة والجيش العراقي قادر ومقتدر على امن البلد".

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