أمريكا تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة وعاجلة مع إيران

العالم - ايران

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة سبوتنيك: "مستعدون للقاء بشكل مباشر، طالما كان موقفنا أن التواصل المباشر مع إيران يكون أكثر فاعلية، حول المفاوضات النووية وقضايا أخرى".



وأضاف أن "المحادثات المباشرة قد تساهم في التواصل الفعال بين الجانبين، والذي هناك حاجة عاجلة له من أجل الوصول لتفاهم حول العودة الثنائية للاتفاق النووي".

وكانت وكالة "فرانس برس"، نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن "واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة عاجلة مع إيران"، دون المزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد تصريح بوقت سابق لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، قال فيه إن بلاده "مستعدة للتفاوض مع أمريكا بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية جيدة"، مؤكدا أنها "طلبت مرارا إجراء مفاوضات، لكن لم نصل بعد إلى هذه النقطة في استنتاجاتنا".

وتستضيف فيينا منذ أبريل/نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات مشددا على ايران، لترد بدورها بخفض التزاماتها ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

ورفضت طهران في السابق التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع الحظر، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.