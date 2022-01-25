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مراسل العالم: دبابات برادلي الأمريكية تستهدف بأكثر من 50 قذيفة سجن الصناعة الذي يتحصن به عناصر تنظيم داعش في الحسكة بسورية

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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