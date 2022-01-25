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موقف أغضب "محمد صلاح" قبل مباراة مصر وساحل العاج

موقف أغضب
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ، بعدم التطرق بأي أحاديث سلبية عن محمد صلاح قائد المُنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنكليزي، قبل ساعات من لقاء منتخب "الفراعنة" المُرتقب مع منتخب ساحل العاج في كأس أمم أفريقيا .

العالم - رياضة

وجاء طلب رئيس الاتحاد المصري يوم الإثنين، بناء على رسالة خاصة من عضو بالجهاز الفني، أكد غضب صلاح من انتقادات تعرض لها من جانب مسؤولين في الاتحاد، إلى جانب ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والأخير طالب المُحترفين في أوروبا بتقديم مستوى مُميز مع المُنتخب المصري، مثلما يفعلون مع أنديتهم.

واشتكى محمد صلاح ( 29 عاماً) من الانتقادات التي طاولته من أعضاء في المجلس، على مستواه في الدور الأول لمُباريات كأس أمم أفريقيا، وهو ما لا يتناسب مع الضغوط التي يعيشها المنتخب المصري، والحاجة إلى الدعم فقط في رحلته بالبطولة للاستمرار في سباق المُنافسة على اللقب.

ويستعد محمد صلاح حالياً لخوض لقاء مصر وساحل العاج المُقرر له،يوم الأربعاء، في ثُمن نهائي كأس أمم أفريقيا، ويسعى لتقديم مستوى جيد وقيادة منتخب "الفراعنة" للعبور إلى الدور رُبع النهائي. وسجل صلاح حتى الآن في البطولة هدفاً وحيداً في مرمى غينيا بيساو في الدور الأول، رفع به رصيده في "الكان" إلى 5 أهداف في رحلته الدولية.

ويعيش النجم المصري، منذ فترة حالة من التوتر مع إدارات الاتحاد المُختلفة المُتعاقبة على قيادة الكرة المصرية، مثل هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد وأخيراً جمال علام في قضايا عديدة، أبرزها أزمة الإعلانات الشهيرة عام 2018 بعد كأس العالم في روسيا.

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