دويلة الامارات غير امنة

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على وسم (#الامارات_غير_امنه) ووسم (#يمن_ تنتصر) اللبنانيين واللذين تم رفعهما بعد الضربة الموجعة التي طالت الامارات من قبل القوات اليمنية المدافعة عن ارضها وابنائها ومقدراتهم اثر الاعتداء الذي تواصله مملكة آل سعود ودولة الامارات وتحالفهما العدواني الذي استهدف البنى التحتية والسكان المدنيين، علما ان اللبنانيين خرجوا في تظاهرات ، جاءت تنديدا بالعدوان السعودي الاماراتي على الشعب اليمني، رفع خلالها المتظاهرون شعارات ضد السعودية والامارات.

ويوم الاحد الماضي طالب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، مجلس الجامعة العربية بأن “لا يرتكب جريمة تاريخية بحق اليمنيين، وعليه واجب الإنصياع لصوت الله وكف العدوان عن اليمن، كما عليه أن يتذكر أن العرب تعيش أسوأ لحظات تقهقرها وتمزقها فلا يزيد بذبحها، خلافا لمجلس الامن الدولي الذي يضع سيفه، بنحر الضحية ويرقص على الجثث المظلومة كما يفعل باليمن وغيرها”.

قال المفتي الجعفري قبلان: إن الحل يمر بصلح سياسي أخلاقي بعيدا من لعبة الإبتلاع العسكري أو السياسي وإصدار البيانات المنفوخة لأن زمن ابتلاع الدول والبيانات الإستعراضية انتهى، واليوم المنطقة تعيش توازنات جديدة والماضي بخبر كان، ولا شيء أصلح للعرب من وحدتها بالله وكتابه ونبيه. والوصية لجامعة الدول العربية: أطفئوا نار اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب”.

بوم امس الاثنين ، ضربت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية مجددا في العمقَين الإماراتي والسعودي، حيث استَهدفت القوّة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر التابعان لصنعاء، قاعدة الظفرة الجوية وأهدافاً حسّاسة أخرى في أبو ظبي، بصواريخ «ذو الفقار» الباليستية، فضلاً عن مواقع حيوية وهامّة في دبي بطائرات مسيّرة من نوع «صماد 3»، بحسب المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الذي أعلن أيضاً ضرْب عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق أخرى بطائرات مسيّرة من نوع «صماد 1» و«قاصف 2k»، ومواقع حيوية وحسّاسة في جيزان وعسير بصواريخ باليستية.

أكدت صنعاء، على لسان سريع، جاهزيّتها لـ«توسيع عملياتها خلال المرحلة المقبلة ومواجهة التصعيد بالتصعيد»، مجدّدة «نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت #دويلة_غير_آمنة، كما أكد سريع أن "الإمارات مُعرَّضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".

جاء في مقال انتشر صباح اليوم في المواقع العربية، منها موقع "الاخبار"، انه يمكن اعتبار «إسرائيل» أحد أكبر المتضرّرين من توالي الضربات اليمنية على الإمارات، لأن عجز الأخيرة عن أداء المهام الموكلة إليها في اليمن، سيؤثر مالياً وميدانياً واستراتيجياً في خططها المستقبلية التوسّعية. ومن هذه الزاوية أيضاً، يمكن فهم الإصرار اليمني على اعتبار الإمارات «دويلة غير آمنة».

القول الفصل، على السعودية والامارات اللذين يشنان حربا دموية نيابة عن اميركا والكيان الاسرائيلي ان يفهما ويستوعبا الدرس ان هناك شعوبا ومقاومة واحزابا وشخصيات، لا يمكن شراؤها بكل ما في خزينتها من اموال، كما انهم لا يرضخون امام القوة، وعلى السعودية ان تدرك هذه الحقيقة قبل فوات الاوان، فالارواح، عند هؤلاء، ترخص اذا ما استشعروا ان مقدساتهم وكرامتهم وارضهم وعرضهم في خطر.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول وسمي (#الامارات_غير_امنه) و(#يمن_تنتصر) حيث غرد حساب الناشط اللبناني (حميد رزق) تحت وسمي (#الامارات_غير_امنه) و(#نحن_اليمن) قائلا:

(في فترة غياب النت عن اليمن نهض الاحرار والغيارى في عدد من الدول العربية لحمل راية القضية اليمنية فالشكر والعرفان للاشقاء في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا ومصر ودول المغرب العربي وكذا الشكر لوسائل إعلام دول محور المقاومة فقد جسدوا شعار #نحن_اليمن قولا وفعلا #الإمارات_غير_آمنة

نشر موقع (السلام لليمن - Peace For Yemen) تغريدة لـ(محمد عبدالسلام) الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس مجلس الإدارة لشبكة المسيرة الإعلامية ورئيس الوفد الوطني، قال فيها:

دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت، وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها.

#دويلة_الامارات_غير_آمنه . #الإمارات_غير_آمنة

غرد حساب الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) قائلا:

كن صوتا لليمنيين Be voice of Yemen. من أجل الاطفال.. اوقفوا #العدوان_على_اليمن #الإمارات_غير_آمنة #يمن_تنتصر #نحن_اليمن

نشر رئيس مركز "هنا عدن" للدراسات وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس تحرير صحيفة "هنا عدن" والكاتب في الصحافة العربية والمحلل بالقنوات التلفزيونية والمستشار اعلامي الناشط المغرد (انيس منصور) فيديو يسخر من الامارات وبرجها الذي تفخر به كاطول برج في العالم وهو ينطلق كانه صاروخ وكتب قائلا:

المصمم مطلوب للنحل اليمني الالكتروني كيف عمل هذا التصميم الاكثر انتشارا الليلة وهل صحيح اصبحت #الإمارات_غير_آمنة #اليمن_يؤدب_الامارات #Yemen

غرد المواطن اليمني (عجمر الحوثي) قائلا:

هبوط في أسواق الأسهم الخليجية ومؤشر #دبي يسجل خسائر كبيرة إثر #عملية_إعصار_اليمن_الثانية #الإمارات_غير_آمنه

غرد المواطن اليمني (فارس يمني - FaresYemeni) قائلا:

تقرير رويترز يقول عن خوف في اوساط المقيمين في ابوظبي و طلبات مغادرتهم ترتفع بوتيره عاليه . #الإمارات_غير_آمنة

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشطة الفلسطينية (ليلى الفتاة الفلسطينية - Laila Palestinian girl) التي غردت موجهة خطابها لشعوب العالم قائللة:

يا شعوب العالم! ألا ترون القمع الواضح للسعودية وأنصارها على شعب اليمن المظلوم؟

# يمن_تنتصر

World people! Do you not see the obvious oppression of Saudi Arabia and its supporters on the oppressed people of Yemen? #يمن_تنتصر