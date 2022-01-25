آخر تطورات الأوضاع في سجن الحسكة بعد هجوم "داعش"

العالم-سوريا

ــ قام طيران الاحتلال الاميركي المروحي بالتحليق في اجواء حي غويران طيلة ليلة امس وحتى اللحظة سبقها تدخل للطيران الحربي وقصف عدة مواقع في محيط سجن الثانوية الصناعية بحجة تحصن ارهابيي تنظيم داعش ضمنها.

ــ حسب المعلومات الواردة من المنطقة فقد تم قصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات وتدمير مراب الاليات في فرع الجامعة كما تم قصف عدة نقاط في محيط الصوامع بمركز حبوب غويران.

ــ تنظيم داعش الارهابي بث عبر وسائله الخاصة على الشبكة مجموعة من المقاطع التي ظهر فيه اربع رهائن من الاكراد يطالبون مظلوم عبدي بتحريرهم كما تم بث فيديو 23 من المكون العربي ابناء العشائر وتقصد التنظيم ذكر العشائر التي ينتمي اليها الرهائن ليطالب للضغط على ميليشيا قسد والعشائر العربية للتفاوض مع التنظيم الارهابي خاصة بعد ان بثوا فيديو مصور لما اسموه / بيعة الموت /.

ــ هناك تخبط من جانب اعلام قسد، ففي البداية اعلنوا تمكنهم من ضبط الامور ولم يتمكن اي سجين من الفرار، بعدها يطالبون الاهالي في الاحياء المجاورة بضرورة الابلاغ عن اي شخص غريب في المنطقة وعدم السماح لاي عناصر من التنظيم الفارين بالدخول الى منازل المدنيين، ليعودوا من جديد يتهمون النظام التركي والسوري لاثارة الفوضى بالمنطقة لضرب مشروع الادارة الذاتية.

ــ ميليشيا قسد بررت تأخر حسم الامور الى استخدام تنظيم داعش الارهابي لما يسمى اشبال الخلافة المعتقلون ضمن السجن الحاصل فيه الفوضى كدروع بشرية.

ــ معلومات غير مؤكدة عن طلب هدنة لارسال عنصر من تنظيم داعش للتفاوض وحسب المعلومات فان التنظيم طلب نقل نحو 2000 ارهابي الى منطقة البادية بوساطة عشائرية وعلى ان يدرس وضع من يتبقى ضمن السجن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر / محاكمة او تسليمهم الى دولهم / ولكن الى الآن لم يتم تاكيد المعلومة.