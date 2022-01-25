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سوريا.. استهداف نقاط عسكرية لـ"قسد" بريف دير الزور

سوريا.. استهداف نقاط عسكرية لـ
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

استهدفت الفصائل الشعبية نقاطاً عسكرية لميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

ونقلت سانا عن مصادر محلية أن الفصائل الشعبية شنت هجمات بالأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي” على نقاط عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وسط أنباء عن وقوع إصابات بين مسلحي الميليشيا وتدمير أجزاء من تلك النقاط.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات إلى المنطقة بالتزامن مع إلقاء طيران الاحتلال الأمريكي قنابل مضيئة وسماع أصوات انفجارات في المنطقة.

وعلى مدى السنتين الأخيرتين قتل وأصيب المئات من مسلحي ميليشيا “قسد” في هجمات استهدفت مواقعها ومقراتها وتحركات مسلحيها ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية.

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