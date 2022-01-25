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"اسرائيل" العاجزة لن تحمي الامارات من الضربات اليمنية

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

يقف الكيان الصهيوني عاجزا في وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية ولا يمكنه ان يحمي شريكتها الامارات من الرد اليمني القاسم على العدوان.

العالم – خاص بالعالم

واكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني ان الكيان الصهيوني مشارك بالعدوان السعودي الاماراتي منذ اليوم الاول للعدوان على اليمن واليمنيين.

واضاف ياسر اليماني الى ان الكيان الصهيوني يقف عاجزا امام الضربات اليمنية في العمق الاماراتي خاصة انها عاجزة في الدفاع عن نفسها امام حركة المقاومة حماس فماذا ستصنع للامارات.

واشار القيادي في المؤتمر الشعبي العام ان مهما زادت الادانات الا ان الامارات لن تفيدها الادانات الدولية فاليمنيين ليس لديهم ما يخسرونه بعد خسارة دمائهم واهلهم وبلادهم.

وشدد ياسر اليماني ان على الامارات ان تدرك واذنابها انهم لن ينعموا بالامن والامان الذي اضاعوه في اليمن وما زرعوه من دمار وحروب وقتل طوال سبع سنوات فعلى اليمن الحصاد في بلادهم.

وحذر القيادي في المؤتمر الشعبي العام تحالف العدوان ان لم يتوقف عن عدوانه على اليمن وخروجهم من اليمن فستستمر الضربات والشعب اليمني يؤيد تلك الضربات في العمق الاماراتي والسعودي.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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