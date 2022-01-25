الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للنظر في شرعية جلسة البرلمان الأولى

العراق.. المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للنظر في شرعية جلسة البرلمان الأولى
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم جلسة للبت بالطعون المقدمة حول شرعية مخرجات الجلسة الأولى للبرلمان.

العالم-العراق

ورجحت مصادر برلمانية أن تقضي المحكمة بعدم دستورية الجلسة البرلمانية الأولى والتي شهدت اختيار هيئة الرئاسة.

وتوقع قيادي في الإطار التنسيقي ذهاب المحكمة إلى إلغاء مخرجات الجلسة، وإعادة انتخاب هيئة الرئاسة، مشيراً الى أن الحوارات بين القوى السياسية شبه متوقفة بانتظار قرار المحكمة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق أمراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً بناء على دعوى مقدمة عن حصول مخالفات دستورية.

وكانت المحكمة الإتحادية قد استمعت في التاسع عشر من الشهر الجاري إلى أقوال كل من النائب المستقل باسم خشان ومحامي النائب عن تحالف عزم محمود المشهداني بشأن الأحداث والاضطرابات التي رافقت عقد الجلسة الأولى للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان واثنين من نوابه.

وفي السياق، أفادت وسائل اعلام عراقية بأن النائب باسم خشان وصل الى قاعة المحكمة الاتحادية وذلك قبيل بدأ الجلسة الخاصة بالنظر في الدعوتين الخاصتين بشأن شرعية الجلسة الاولى لمجلس النواب من عدمها.

يذكر ان خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

العراق.. المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في شرعية انتخاب رئاسة البرلمان

الإطار التنسيقي يعلق على قرار القضاء بإيقاف عمل رئاسة البرلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر تحذر مواطنيها من التجسس على هواتفهم ببرنامج إسرائيلي

تسجيل 126 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة في موريتانيا

مناصرو الحريري يتهمون القوات اللبنانية بالطعن بالظهر

دويلة الامارات غير امنة

غريب أبادي يدین مجازر التحالف السعودي في اليمن

العراق.. المحكمة الاتحادية تعقد جلسة للنظر في شرعية جلسة البرلمان الأولى