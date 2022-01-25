العالم - الامارات

وقالت مصادر دبلوماسية ل”إمارات ليكس”، إن النظام الحاكم في أبوظبي يدفع بقوة باتجاه توقيع اتفاق التجارة الحرة بعد سلسلة اشتراطات فرضها الكيان.

وأوضحت المصادر أن من تلك الاشتراطات منح منتجات كيان الاحتلال امتيازات ضريبية هائلة وتحكم كامل من تل أبيب بتدفق البضائع ونوعياتها وهو ما رضخت له الإمارات.

وصرح السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي أمير حايك، عن قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأول مرة في سياق اتفاق إشهار التطبيع والذي تم توقيعه العام الماضي.وهو ما قاله حايك للإذاعة العبرية الرسمية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز كثيراً أوجه التعاون الاقتصادي بين الكيان والإمارات في كافة المجالات.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادقت الأحد، على إنشاء صندوق مشترك مع الإمارات لتشجيع استثمارات متبادلة لشركات من كلا الجانبين. وذلك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بقيمة مائة مليون دولار للسنوات العشر المقبلة.

من جانبه أوضح سفير الكيان لدى الإمارات أن هذه الخطوة التي تم إنجازها خلال 3 أشهر تعتبر هامة، مشددا على أن إنشاء صندوق مشترك مع الإمارات، سيساهم كثيرا في تعزيز العلاقات والتعاون بمجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والأبحاث.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت في تقرير لها قبل أيام، إن صندوق الثروة السيادي في الإمارات استثمر ما يقرب من 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستثمارات.

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية أن هذه الاستثمارات هي علامة جديدة على تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث كانت أبوظبي في طليعة اتفاقات التطبيع.