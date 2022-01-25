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شاهد.. استمرار المعارك بين قسد و داعش في الحسكة

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

لا يزال الرصاص سيد الموقف في أحياء الحسكة شمال شرق سورية، مع استمرار المعارك بين ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية وجماعة داعش الارهابية، على الرغم من انخفاض وتيرة الاشتباكات، بعد مرور خمسة أيام على شرارتها الأولى الخميس الماضي.

العالم - سوريا

مصادر قسد كشفت عن اقتحام قواتها أقساما من سجن غويران، يتحصن فيها ارهابيو داعش، منذ سيطرتهم عليه الخميس، المرصد السوري قال إن وحدات من قوات قسد استقدمت عربات مدرعة إلى ساحة السجن، بعد رفض غالبية الارهابيين في مبنى القسم الشمالي من السجن الاستسلام، على الرغم من استسلام نحو ثلاثمئة ارهابي داخل السجن وفي محيطه، مضيفا أنه تم تحرير عدد من الأسرى العسكريين والعاملين في السجن.

حملة تمشيط وتفتيش شرعت بها قوات سورية الديمقراطية في حي غويران، بهدف ملاحقة الخلايا الإرهابية التي حاولت مؤازرة الارهابيين داخل السجن، خملة أجبرت آلاف الأسر إلى الفرار مع مداهمة قوات قسد ضاحية غويران بحثا عن السجناء الفارين وفق السكان.

مسؤولو قسد وعلى الرغم من امتناعهم عن الخوض في تفاصيل عمليتهم الأمنية، إلا أن حلفاءهم الأمريكيين اعلنوا مشاركتهم في العمليات. جاء ذلك علی لسان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الذي أكد مشاركة القوات الأميركية في القتال، وعلى الرغم من وصفه مشاركة بلاده بالمحدودة واقتصارها على بعض الغارات، أكدت مصادر محلية أن دبابات برادلي الأمريكية، قصفت بشكل بأكثر من خمسين قذيفة سجن الصناعة في حي غويران، وأن القصف كان عنيفا، في محاولة لاحتواء المعارك ووقفها. معارك أدت منذ اندلاعها إلى مقتل نحو مئة واربعة وخمسين شخصا من الطرفين، ونزوح نحو خمسة واربعين ألف شخص، وفق احصائية للأمم المتحدة.

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