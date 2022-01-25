الاتحادية العراقية تحكم برد الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى

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كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

وكان النائب باسم خشان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الخاصة بالمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً الى بداية الشهر المقبل.