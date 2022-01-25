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الكشف عن خطة استيطانية لتغيير معالم القدس

الكشف عن خطة استيطانية لتغيير معالم القدس
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشف الخبير في شؤون الأراضي والاستيطان خليل التفكجي عن نية بلدية الاحتلال في القدس البدء في تنفيذ خطة استيطانية تهدف لتغيير المعالم العربية والاسلامية للمدينة .

العالم - فلسطين

وأوضح التفكجي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن الخطة الاستيطانية تتمثل بمشروع استيطاني في ميدان عمر بمنطقة باب الخليل على ان تشمل بقية الابواب التاريخية للقدس ببناء عمارات ووحدات استيطانية ومشاريع سياحية الهدف منها التغطية على البلدة القديمة في القدس لإخفاء معالمها التاريخية.

وقال التفكجي ان القادم من القدس الغربية الى القدس العربية لا يمكن له ان يلحظ وجود البلدة القديمة ومعالمها اذا نُفذت هذه المشاريع كاشفا كذلك عن مشروع مترو الانفاق الذي يصل القدس الغربية بحائط البراق ما يعني اخفاء الجهة الغربية من البلدة القديمة بالكامل.

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