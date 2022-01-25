الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 23 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 23 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 132 الف و274 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل تسعة الاف و 378 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و267 الف و559 شخصا.

وأضافت أن الف و 241 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و80 الفا و73شخصا لغاية الآن.

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يؤكد على اهمية الاستمرار في حملة التطعيم ضد كورونا

الصحة الايرانية: 7691 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الكهرباء السوري إلى بيروت لتوقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء

الصدر بعد قرار الاتحادية: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

قوات الاحتلال تبدأ بهدم منزل عائلة كرامة بالقدس المحتلة + فيديو

قيادي في الديمقراطية يكشف تفاصيل مبادرة الجبهة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الكشف عن خطة استيطانية لتغيير معالم القدس

الإعلان عن تسوية شاملة في ريف دمشق السبت القادم