الإعلان عن تسوية شاملة في ريف دمشق السبت القادم

العالم-سوريا

وكتب عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الخطيب على فيسبوك إنه ستبدأ عملية تسوية شاملة لكل مناطق ريف دمشق يوم السبت القادم، استكمالاً لعمليات التسوية التي تمت في الأعوام السابقة، والبداية ستكون من منطقة "زاكية".

وأضاف أنه سيشمل مركز التسوية في زاكية كل المناطق المحيطة بها، وبعد الانتهاء منها سيتم الانطلاق إلى البلدات الأخرى.

وتابع أنه سيُمنح الفارون من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية "أمر ترك" للالتحاق مباشرة بتشكيلاتهم العسكرية، أما بالنسبة للمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية سيتم منحهم مهلة 3 أشهر لترتيب أوراقهم والالتحاق بالخدمة.

وسبق أن أعلنت مصادر محلية في ريف دمشق عن تسوية شاملة يوم السبت القادم في بلدة زاكية وكامل منطقة الكسوة وبلداتها المحيطة في الغوطة_الغربية أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

واضافت أن التسوية ستشمل أيضاً المتخلفين والفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وسيتم منحهم مهلة 3 أشهر لتسليم أنفسهم إلى تشكيلاتهم العسكرية دون ملاحقة قضائية أو أمنية.