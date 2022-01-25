القاهرة تعلن موقفها حول "الجمهورية الصحراوية" في المغرب

العالم - مصر

وفي حوار مع صحيفة "هسبريس" المغربية الإلكترونية، أكد السفير المصري الجديد لدى الرباط أن بلاده كانت قد شاركت في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة المغربية والولايات المتحدة لدعم خطة الحكم الذاتي لسكان الصحراء في يناير 2021، لافتا إلى أن "الموقف المصري بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب لا يقبل التأويل أو التشكيك".

وأشار مصطفى عثمان إلى أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يستعد للقيام بزيارة إلى المغرب بدعوة من نظيره المغربي، ناصر بوريطة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية".