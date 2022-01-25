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وزير الكهرباء السوري إلى بيروت لتوقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء

وزير الكهرباء السوري إلى بيروت لتوقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة الوطن السورية بأن وزير الكهرباء غسان الزامل سيصل إلى بيروت لتوقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء عن طريق سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت الصحيفة أنه يصل بعد قليل إلى بيروت وزير الكهرباء غسان الزامل يرافقه عدد من المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من الاردن وسوريا عند العاشرة من صباح يوم غدٍ الاربعاء في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقيتين مع الاردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن وأخرى مع الأردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان.

وسيكون وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في استقبال بالوزير الزامل على نقطة الحدود السورية اللبنانية، على أن يصل وزير الطاقة الأردني مساء اليوم الى بيروت.

المصدر: الوطن

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وزير الكهرباء السوري إلى بيروت لتوقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء

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