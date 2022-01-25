الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

فضائح مستمرة .. حفل عيد ميلاد جونسون يثير أزمة جديدة

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

لم تعد الأضواء الخافتة داخل مبنى عشرة داونينغ ستريت مقر رئاسة الحكومة البريطانية، قادرة على تغطية مأزق رئيس الحكومة بوريس جونسون، على خلفية إقامة حفلات أثناء فرض قيود مشددة على المجتمع لمواجهة تفشي جائحة كورونا. 

العالم - خاص بالعالم

إقرار جونسون بأن حفلات قد أقيمت في مبنى الحكومة، فتح باب الإنتقادات ضده، وسمح بالدعوات لفتح تحقيق في هذه الإنتهاكات لإجراءات مواجهة كورونا بأن تصبح حقيقة، لتعلن شرطة العاصمة لندن البدء بتحقيق رسمي في القضية

وقالت كرسيدا ديك رئيسة مكتب شرطة لندن:"نتيجة للمعلومات التي قدمها فريق التحقيق في مكتب مجلس الوزراء، وتقييم الضباط الخاصين بمكتبي، يمكنني التأكيد أن شرطة لندن تحقق الآن في عدد من الأحداث في داونينج ستريت والقاعة البيضاء خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لإجراءات مواجهة كورونا".

جونسون الذي اعترف بإقامة حفلات في مقر الحكومة بعد إنكاره في البداية،أعلن ان حكومته ستتعاون مع تحقيق الشرطة. لكن ذلك لم يجنبه انتقادت لاذعة على المستويين الرسمي والشعبي، حيث اتهم زعيم حزب العمال كيير ستارمر جونسون بالكذب

وأكد كيير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني:"بدأ جونسون بالقول أنه لم تكن هناك حفلات. بعدها قال كانت هناك حفلات وأنا غاضب. ثم الأسبوع الماضي دافع عن نفسه بالقول أنه لم يعلم بأن الحفلات ضد قواعد مواجهة كورونا. كل ما يجري يعني أن كلامه لا يمكن أن يكون صحيحا".

الشارع البريطاني لم يعد يجد في تصرفات وتبريرات جونسون ما يستحق التصديق. فيما وصل الامر بالكثير من أنصاره إلى مطالبته بالرحيل.

وقال مواطن بريطاني:"الأمر هو انك لو خالفت القواعد فعليك الرحيل. صدرت منه أعذار كثيرة. كلها أعذار، هذا يمثل إهانة لذكائنا. لقد صوتت دائما لبوريس، لكن يجب أن يذهب، لقد انتهكت القواعد، عليك الرحيل".

وفي انتظار نتائج تحقيق الشرطة، التوقع الغالب هو أنه سيتم إثبات تورط جونسون في ما منع الناس منه طوال سنتين.

وبالتالي سيكون الرئيس المثير للجدل أمام تبعات فضيحة مبنى داونينغ ستريت الذي يمكن أن يشهد العد التنازلي لحياة جونسون السياسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

لهذا السبب.. رئيس الوزراء البريطاني على حافة الهاوية

جونسون يأمر بفتح تحقيق في قضية النائبة المسلمة نصرت غني

اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية احتجاجا على علاقاتها بنظام البحرين

نائب جونسون يطالب بالتحقيق في استبعاد نائبة مسلمة من منصب وزاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. القضاء العراقي يؤجل البت بدعوى تحديد الكتلة الأكبر.. لهذا التاريخ

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-01-2022

سوريا تخصص 3.5 ملايين ليتر من المازوت للتوزيع يومياً

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. شهداء صعدة والرد اليمني على العدوان، وقرار المحكمة والمشهد السياسي العراقي 

لقاءات السلطة والإحتلال..أين مصلحة الفلسطينيين؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-01-2022