نواب بالبرلمان الليبي يعتبرون حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية

العالم - خاص بالعالم

تمحورت جلسة البرلمان اساسا حول شروط وضع الحكومة الجديدة والشروط التي يجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء القادم والتي من أهمها ضرورة حصول من يرغب في الترشح لهذا المنصب على خمسة وعشرين تزكية برلمانية إضافة إلى تعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



البرلمان الليبي أقر كذلك إستبعاد المجلس الأعلى للدولة من عملية تزكية المرشح لقيادة الحكومة المقبلة.



انتهت الجلسة البرلمانية بفتح باب الترشح للحكومة الجديدة رغم المشادات الكلامية بين أعضاءه ليُرفع التصويت على إنهاء مهام حكومة الدبيبة الجلسة القادمة.

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