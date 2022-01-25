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نواب بالبرلمان الليبي يعتبرون حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

هنا بمقر مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، أُستأنفت الجلسات بعد أسبوع من التأجيل للنظر في مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حيث يرى فيها عدد من النواب مستنفذة لكل أوراقها ويطالب بتغييرها.

العالم - خاص بالعالم

تمحورت جلسة البرلمان اساسا حول شروط وضع الحكومة الجديدة والشروط التي يجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء القادم والتي من أهمها ضرورة حصول من يرغب في الترشح لهذا المنصب على خمسة وعشرين تزكية برلمانية إضافة إلى تعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

البرلمان الليبي أقر كذلك إستبعاد المجلس الأعلى للدولة من عملية تزكية المرشح لقيادة الحكومة المقبلة.

انتهت الجلسة البرلمانية بفتح باب الترشح للحكومة الجديدة رغم المشادات الكلامية بين أعضاءه ليُرفع التصويت على إنهاء مهام حكومة الدبيبة الجلسة القادمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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