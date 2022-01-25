الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ماكرون يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

ماكرون يدين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

دان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للانقلاب العسكري الذي وقع يوم أمس في بوركينا فاسو، مؤكداً أنه سيواصل الاتصالات مع قادة المنطقة.

العالم - اوروبا

وقال ماكرون للصحفيين، على هامش زيارته لمنطقة ليموزان الفرنسية: "ندين الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو. تواصلنا مع قادة المنطقة وسنستمر في التواصل معهم بالأيام المقبلة".

وتابع بشأن الوضع في بوركينا فاسو: " ندعم موقف الإيكواس وندين الانقلاب العسكري".

هذا وأعلنت قيادات في جيش ببوركينا فاسو، يوم أمس الإثنين، إقالة الرئيس روش كابوريه وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وفرض الجيش، عبر بيان متلفز، حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بشكل يومي حتى إشعار آخر.

روابط ذات صلة

شاهد: انقلاب عسكري في افريقيا يطيح برئيس بوركينافاسو

الرد الأممي على "الانقلاب العسكري" في بوركينا فاسو

عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون استيلاءهم على السلطة

"إيكواس": لن نتسامح مع محاولة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الثلوج تعلق كافة رحلات الطيران في مطار إسطنبول

الصحة العالمية تشيد بجهود إیران للسیطرة على الملاريا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-01-2022

تعرف على أسباب استمرار وزيادة البلغم وطرق علاجه!

في بيان رسمي.. القاهرة تعلن موقفها حول "الجمهورية الصحراوية" في المغرب

موسكو: بوتين وحده من يحدد بلورة السياسة الخارجية