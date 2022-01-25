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القضاء العراقي يؤجل البت بدعوى تحديد الكتلة الأكبر.. لهذا التاريخ

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

المحكمة الاتحادية العراقية تحسم الجدل حول مجريات الجلسة الأولى للبرلمان.

العالم - مراسلون

فالدعوة التي رفعها رئيس السن محمود المشهداني والنائب المستقل باسم خشان التي تطعن بشرعية الجلسة حكم القضاء بردها مع الغاء تجميد عمل هيئة رئاسة مجلس النواب التي كان القضاء نفسه قد اصدر أمرا ولائيا بتجميدها:

قوى الاطار التنسيقي بصفتها المعترض الاول على آلية انعقاد الجلسة اردفت الطعن الاول الذي تم البت به بطعن آخر تقدم به النائبان عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني وعالية نصيف.

دعوة ترتكز على آلية تحديد الكتلة الاكبر، ولأنها تحتاج إلى وقت لدراسة الادلة والطعون اجلها القضاء الى مطلع الشهر المقبل:

بعيد قرار المحكمة مباشرة سارع زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر لاصدار بيان جدد فيه الحرص على تشكيل حكومة اغلبية وارسال تطمينات بشأن مستقبل الحشد الشعبي.

فيما بدأت قوى الاطار التنسيقي حراكا واجتماعا من اجل الخروج بموقف نهائيا فاما المشاركة بالحكومة المقبلة او المقاطعة واتخاذ موقع المعارضة.

في خضم الجدل بين التحالفات العراقية الذي خرج عن كواليس السياسة الى مسرح القضاء يضيق الوقت الذي حدده الدستور.

فالحكم بشرعية جلسة البرلمان الاولى يجعل الطيف البرلماني بمختلف توجهاته امام تحد تسمية رئيس الجمهورية في وقت قصير وموعد نهاية الثامن من شباط المقبل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. القضاء العراقي يؤجل البت بدعوى تحديد الكتلة الأكبر.. لهذا التاريخ

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